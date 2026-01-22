Capitale italiana del mare 2026 tutti con Gaeta E Fiumicino si fa da parte

Gaeta si presenta come candidata alla nomina di Capitale italiana del mare 2026, sostenuta dalla Regione che invita a unirsi in questa sfida. In risposta, il Comune di Fiumicino ha deciso di ritirare la propria candidatura, concentrando così le energie su un’unica proposta. Questa scelta segna un passo importante nel percorso di valorizzazione delle città costiere e del patrimonio marittimo italiano.

Tutti con Gaeta. Dopo l’appello della Regione per fare “squadra” intorno a Gaeta in corsa per il prestigioso titolo di Capitale italiana del mare 2026, il Comune di Fiumicino, come riporta RomaToday, ha deciso di ritritare la propria candidatura.Il passo indietro del sindaco Mario Baccini c’è.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Capitale del Mare 2026, il sostegno a Gaeta è bipartisan. E così Fiumicino si fa da parteCapitale del Mare 2026, il sostegno a Gaeta si conferma bipartisan, mentre Fiumicino si ritira dalla candidatura.

“Capitale italiana del Mare 2026”: Fiumicino ritira la candidatura e sostiene GaetaFiumicino ha annunciato il ritiro della propria candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026, sostenendo invece la proposta condivisa della Regione Lazio per Gaeta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Capitale italiana del mare 2026: prorogata la manifestazione di interesse; Capitale italiana del mare Anno 2026: Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali relative alla candidatura; Ecco la capitale italiana del mare; GAETA | Presentata ufficialmente la candidatura della città come Capitale Italiana del Mare 2026.

Capitale Italiana del Mare 2026: depositato il dossier, oltre 200 progetti per la valorizzazione dell’identità marinara di AnconaDepositato nella giornata di ieri il dossier per la candidatura alla Capitale Italiana del Mare 2026, con il titolo: Da mare a mare: ecologie delle coesistenze. Dove il mare diventa città. Il Comune ... youtvrs.it

Capitale italiana del mare 2026, tutti con Gaeta. E Fiumicino si fa da parteDopo l’appello della Regione il sindaco Baccini accoglie la richiesta del presidente Rocca e dell’assessore Righini. In provincia resta da capire cosa farà Sperlonga ... latinatoday.it

La grande avventura di Rieti all'interno di L'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 è ufficialmente iniziata. Un anno importante per lavorare sulla valorizzazione delle nostre radici in un'ottica che guarda al futuro, per una Rieti capace di superare chiusure, facebook