Capitale italiana del Mare 2026 | Fiumicino ritira la candidatura e sostiene Gaeta

Fiumicino ha annunciato il ritiro della propria candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026, sostenendo invece la proposta condivisa della Regione Lazio per Gaeta. Il sindaco Mario Baccini e l’assessore Stefano Costa hanno espresso vicinanza all’iniziativa, che mira a valorizzare le eccellenze marinare e il patrimonio costiero della regione. Questa scelta riflette l’importanza di promuovere e riconoscere il ruolo del nostro territorio nel contesto marittimo nazionale.

Fiumicino, 21 gennaio 2026 – Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e l’assessore all’Ambiente e alla Pesca, Stefano Costa, esprimono il proprio sostegno all’iniziativa della Regione Lazio, volta a promuovere una proposta condivisa per il riconoscimento di Capitale Italiana del Mare 2026. “Riteniamo – dichiarano – che sia importante privilegiare l’unità del sistema regionale ed orientare gli sforzi verso una scelta capace di rafforzare la candidatura del Lazio nel contesto nazionale. Fiumicino accoglie quindi con senso istituzionale l’appello del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e dell’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura, Giancarlo Righini, per costruire un percorso comune.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Capitale del mare 2026: Terracina ritira la candidatura e sostiene Gaeta. La nuova “alleanza”Nel contesto della candidatura a Capitale italiana del mare 2026, Terracina ha deciso di ritirare la propria candidatura e di sostenere Gaeta, rafforzando così una nuova alleanza tra le località della zona.

Capitale italiana del mare, Latina sostiene la candidatura di GaetaIl Comune di Latina ha espresso il proprio supporto alla candidatura di Gaeta come “Capitale italiana del mare”.

