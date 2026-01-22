Capitale della cultura Cna | La sfida ora è trasformare la candidatura in sviluppo

La recente selezione di Forlì-Cesena tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 rappresenta un riconoscimento importante per il territorio. Ora, l’obiettivo è trasformare questa candidatura in opportunità concrete di sviluppo, valorizzando il patrimonio culturale e promuovendo un rilancio sostenibile. È un'occasione per rafforzare l’identità locale e favorire un progresso duraturo, rispettando le potenzialità e le risorse della regione.

La nomina del progetto di Forlì-Cesena tra le dieci finaliste che a marzo si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028 “è una notizia di grande rilievo per l’intero territorio”. Così Sandro Siboni, presidente Cna Forlì-Cesena, sottolineando come Cna abbia “condiviso questa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Capitale della Cultura, Torino prepara la candidatura 2033 Capitale Italiana della Cultura 2028, presentata la candidatura di “Città caudina”La candidatura della “Città Caudina” a Capitale Italiana della Cultura 2028 è stata presentata questa mattina presso la Reggia di Caserta. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Il ruolo di Capitale della Cultura: La città è comunque in un percorso; CNA Matera sostiene la candidatura di Policoro a Capitale Italiana del Mare 2026; Capitale italiana della Cultura 2028. Forlì nella rosa dei finalisti, Colonna (Metropolis): Importante anche il ruolo delle associazioni culturali; CNA Matera aderisce alla Manifestazione di Interesse per la candidatura del Comune di Policoro a Capitale Italiana del Mare 2026. Elette le 10 città finaliste che si contendono il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028È ufficiale: scelte le 10 finaliste per Capitale Italiana della Cultura 2028. Dieci storie diverse, un solo titolo. Chi la spunterà? siviaggia.it Il ruolo di Capitale della Cultura: La città è comunque in un percorsoOggi il verdetto del ministero sulle dieci finaliste che si contenderanno il riconoscimento per il 2028 L’essere arrivati fin qua è naturale conseguenza del lavoro svolto e un acceleratore di process ... msn.com CAPITALE DELLA CULTURA, LA POLEMICA - Così i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Lega, Lista Civica e Forza Italia commentano “la pesante assenza”, nel giorno dell’annuncio dei 10 progetti finalisti a Capitale Italina della Cultura 2028, di un comunicato facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.