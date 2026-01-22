Dopo la partita tra Juventus e Benfica, Fabio Capello ha commentato con tono critico la prestazione di un giocatore bianconero, affermando che «sembrava un pesce fuor d’acqua». La sua osservazione si riferisce a un singolo calciatore della Juventus, evidenziando alcune difficoltà emerse durante la partita senza utilizzare toni eccessivi o sensazionalistici.

Capello boccia un bianconero dopo Juve Benfica, usando parole chiare nei suoi confronti. Vediamo a chi si è riferito l’ex tecnico. Fabio Capello ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Juve sul Benfica. Ecco le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE PROMOSSI E BOCCIATI – « Partirei da Bremer, che sta dando fiducia alla squadra, sta dando un po’ di equilibrio, giocando con quattro dietro mi sembra che si muovono meglio. Se devo parlare della partita di questa sera, il fatto di Miretti come seconda punta dietro a David non mi ha convinto, non mi ha convinto perché in quella posizione secondo me, non lo fa esprimere al meglio, lui si esprime al meglio se arriva un po’ di corsa, invece quella posizione quando è tutto chiuso trova difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello boccia un bianconero dopo Juve Benfica: «Sembrava un pesce fuor d’acqua». A chi si è riferito!

Calciomercato Juve, Teotino appoggia il possibile colpo: «In bianconero farebbe bene…». A chi si è riferito!Teotino ha espresso un giudizio positivo sulla possibile operazione di mercato della Juventus in vista di gennaio, sottolineando come il colpo potrebbe essere vantaggioso per il club.

Monica Gori, la ricercatrice che aiuta i bambini non vedenti a tornare a giocare: «Mi dissero che non ero abbastanza brava per il liceo, mi sono sempre sentita un pesce fuor d'acqua»Monica Gori, ricercatrice presso l’Istituto Italiano di Tecnologia, ha sviluppato il bracciale sonoro ABI per aiutare i bambini non vedenti a tornare a giocare.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Ciccio Graziani loda Spalletti e boccia il mercato: Il problema della Juve è uno solo, dategli un giocatore; Capello | Credo che in questo momento non ci sia nulla di meglio in Serie A.

Capello boccia la Juve: 'L'esonero di Tudor non è arrivato nel momento giusto'Nelle scorse ore l'ex tecnico Fabio Capello ha parlato ai microfono del Corriere dello Sport della Juventus, bocciando le tempistiche utilizzate dal club bianconero per esonerare Igor Tudor. Capello ... it.blastingnews.com

Capello a sorpresa boccia la Juve sull'esonero di Tudor: Momento non giusto. Spalletti non sia testardoCapello: Qualcosa non funziona alla Juventus Capello ha parlato delle problematiche della Juventus: Le tante formazioni schierate da Tudor? Sono fattori che dipendono dalle qualità dei giocatori, ... corrieredellosport.it

LA BOCCIA LASCIATELA A TONINO Via rosa Raimondi Garibaldi 125 @fastlifeagency.it #barber #hair #capelli facebook