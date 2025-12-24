Monica Gori la ricercatrice che aiuta i bambini non vedenti a tornare a giocare | Mi dissero che non ero abbastanza brava per il liceo mi sono sempre sentita un pesce fuor d' acqua
Monica Gori, ricercatrice presso l’Istituto Italiano di Tecnologia, ha sviluppato il bracciale sonoro ABI per aiutare i bambini non vedenti a tornare a giocare. Con un team di 45 ricercatori, ha dedicato la sua carriera a migliorare l'autonomia dei giovani con disabilità visive. Nonostante le difficoltà personali e le sfide iniziali, Gori invita i giovani a superare i limiti e a credere nel potenziale del cervello di imparare sempre.
