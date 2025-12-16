Calciomercato Juve Teotino appoggia il possibile colpo | In bianconero farebbe bene… A chi si è riferito!

Teotino ha espresso un giudizio positivo sulla possibile operazione di mercato della Juventus in vista di gennaio, sottolineando come il colpo potrebbe essere vantaggioso per il club. Le sue parole si sono concentrate sull’impatto potenziale di questa operazione, evidenziando le ragioni per cui potrebbe rappresentare un passo importante per i bianconeri.

Calciomercato Juve, Teotino ha parlato così della possibile operazione del club bianconero in vista di gennaio. Le sue parole. Intervistato da Radio Sportiva, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato così del possibile scambio di mercato che vedrebbe coinvolti Davide Frattesi e Khéphren Thuram. Secondo l’opinionista, l’affare sarebbe ideale per il centrocampista italiano, che alla Juventus troverebbe maggiore minutaggio spesso mancato in nerazzurro. Tuttavia, l’operazione convince poco in ottica nerazzurra. Teotino ritiene infatti superfluo l’innesto del figlio d’arte francese nell’undici di Chivu: la Beneamata vanta già un centrocampo completo e l’arrivo di un’ulteriore mezzala creerebbe un sovraffollamento in un reparto che non necessita di ritocchi fino a fine stagione. Juventusnews24.com

