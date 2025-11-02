Robert De Niro la figlia transgender Airyn | Quando ho fatto coming out mi ha detto non c’è niente da fare se non accettare i tuoi figli per quello che sono

Il Premio Oscar 82enne, che ha sette figli, è atteso a Roma nei prossimi giorni per l'evento conclusivo di Alice nella città, l'evento parallelo alla Festa del cinema. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Robert De Niro, la figlia transgender Airyn: «Quando ho fatto coming out mi ha detto “non c’è niente da fare se non accettare i tuoi figli per quello che sono”»

