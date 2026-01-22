La liquidazione della Capaccioli srl di Sinalunga è stata confermata, con l’attivazione di contratti di solidarietà per 33 dipendenti. La cassa integrazione rappresenta una misura di sostegno temporaneo, offrendo un minimo di sicurezza ai lavoratori in attesa di sviluppi futuri. La situazione evidenzia le difficoltà aziendali e la necessità di interventi mirati per tutelare i lavoratori coinvolti.

Accolta la richiesta di cassa integrazione con contratti di solidarietà. Almeno un po’ di sollievo per i lavoratori della Capaccioli srl di Sinalunga rimasti senza occupazione, alla luce dell’intenzione dell’azienda di arrivare alla messa in liquidazione. Dal tavolo regionale - presenti il consigliere delegato al lavoro, Valerio Fabiani, insieme con Rsu e parti sociali - è emerso il quadro accolto con favore da Fiom Cgil. Il personale, che in partenza contava su 33 unità, potrà quindi affidarsi al ‘paracadute’. Un ammortizzatore sociale a copertura delle spettanze, in attesa comunque della nomina - prevista tra fine mese e inizio febbraio - del curatore fallimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capaccioli, liquidazione confermata. Al via la ’solidarietà’ per 33 addetti

