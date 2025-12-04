PayCare lascia Monteriggioni decisa la messa in liquidazione | 33 lavoratori a rischio

Monteriggioni (Siena), 4 dicembre 2025 – Un altro duro colpo per il territorio in termini di occupazione. PayCare ha annunciato la messa in liquidazione della società e la decisione riguarda da vicino Monteriggioni, insieme alle altre sedi dislocate su scala nazionale nelle quali l’azienda è presente. Trentatré i lavoratori, nel settore del call center, che si ritrovano adesso di fatto senza una prospettiva per il loro futuro in PayCare. “Dopo quattro anni di ammortizzatori sociali - dichiara il segretario generale Fim Cisl, Giuseppe Cesarano - riceviamo con grande preoccupazione questa notizia, che ovviamente non accettiamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - PayCare lascia Monteriggioni, decisa la messa in liquidazione: 33 lavoratori a rischio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Purtroppo si è avverato l’esito che alla vigilia sembrava scontato: Paycare, con una PEC, dice addio a Siena e al resto d’Italia. Una notizia che cade come una doccia fredda sui 33 lavoratori del sito di Monteriggioni. - facebook.com Vai su Facebook

PayCare lascia Monteriggioni, decisa la messa in liquidazione: 33 lavoratori a rischio - Monteriggioni (Siena), 4 dicembre 2025 – Un altro duro colpo per il territorio in termini di occupazione. Lo riporta msn.com

PayCare, Fabio: "Difendere il futuro dei lavoratori resta un nostro impegno prioritario" - A presentare l’interrogazione sulla crisi dell’azienda di Monteriggioni è stata la consigliera del Partito Democratico, Giulia Mazzarelli, alla quale ... Riporta radiosienatv.it

Monteriggioni e PayCare. Futuro molto complicato per ventitrè dipendenti - Esprimono solidarietà verso le maestranze e lanciano appelli alle istituzioni le organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl, alla ... lanazione.it scrive

Paycare, nuove preoccupazioni dei sindacati - Preoccupazione delle organizzazioni sindacali Fiom Cgil e Fim Cisl per il futuro dei lavoratori, più di 25 attualmente in organico, di PayCare a Monteriggioni. Si legge su lanazione.it