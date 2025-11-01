In via Altofonte apre un nuovo asilo nido potrà accogliere 33 bambini | Passo avanti per arrivare al 33% di copertura dei posti

Potrà accogliere 33 bambini fino a tre anni e altri 34 per lo spazio gioco pomeridiano l'asilo nido "Le Officine di Econido" di via Altofonte: una nuova struttura privata, convenzionata con il Comune, dedicata alla prima infanzia che aprirà i battenti lunedì prossimo. Ieri l'inaugurazione alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

