Candreva in concerto a Vicopisano

Il 24 gennaio alle 21, presso il Circolo Arci L'Ortaccio di Vicopisano, si terrà il concerto dei Candreva. Un appuntamento musicale che invita gli appassionati a scoprire il repertorio del gruppo in un contesto raccolto e tranquillo. L'evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un ambiente conviviale.

Sabato 24 Gennaio alle 21, al Circolo Arci L'Ortaccio di Vicopisano, è in programma un concerto dei Candreva. Il gruppo indie pisano porterà sul palco i brani dell'ultimo album "Con il Senno di Noi", dalle atmosfere indie-popfunky, un viaggio tra incertezza del mondo attuale e incomunicabilità.

