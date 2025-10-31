Frankenstein vibes a Vicopisano
Venerdì 7 Novembre Vicopisano fa un salto nel terrore con “Frankenstein Vibes”, una serata per ricordare il passaggio di Mary Shelley a Vicopisano. L’autrice inglese, nel suo viaggio in Italia insieme al marito Percy Bysshe Shelley, ha fatto tappa a Pisa, visitando anche Vicopisano.La serata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
