Gol annullato a David polemica sulla linea del fuorigioco | caso Candreva-bis

La rete annullata al centravanti canadese già fa discutere: e c’è un precedente venuto subito alla memoria Un successo che ha mostrato, parallelamente, una crescita importante in termini di prestazione per la Juventus di Luciano Spalletti. Dopo la vittoria sull’Udinese, però, resta l’amaro in bocca soprattutto a Jonathan David. (Ansafoto) – Calciomercato.it Il centravanti canadese ha chiuso il suo match al minuto 74, senza reti all’attivo ma con un paio di occasioni clamorose per andare a segno. L’ex Lille, dopo aver propiziato l’autorete di Palma nel primo tempo, nella ripresa è stato al centro di un episodio controverso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Gol annullato a David, polemica sulla linea del fuorigioco: caso Candreva-bis

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

David aveva segnato un supern gol ma gli è stato annullato per fuorigioco Le immagini lasciano molti dubbi, il VAR sembra essersi dimenticato di una persona... Palma per l'esattezza Leggete di più nel link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Pistocchi sul gol annullato a David: "Quello che sta succedendo allo Stadium è ai confini della realtà" - Il giornalista Maurizio Pistocchi, sul proprio account X, ha commentato il gol annullato a David: "Quello che sta succedendo allo Stadium è ai confini della realtà : prima ... Scrive tuttojuve.com

Juventus-Udinese, annullato gol a David per fuorigioco. Ma la linea è sbagliata? - Il difensore friulano a una prima occhiata superficiale sembrerebbe tenere in gioco David e la sua posizione non sarebbe stata ravvisata né dall'arbitro né tantomeno dal Var, che avrebbe quindi tirato ... Come scrive adnkronos.com

Ricordate Candreva e la Salernitana? VAR, altro caso Juve: David, capolavoro annullato ma... - Altro caso arbitrale con in campo la Juventus, ancora una volta per una valutazione VAR legata al fuorigioco. Segnala tuttosport.com

David da posizione impossibile: il gol capolavoro annullato in Juve-Udinese - Nel primo tempo della sfida di Coppa Italia l'attaccante bianconero segna una rete clamorosa con una sassata di sinistro sotto la traversa ma la marcatura non viene convalidata per fuorigioco ... Lo riporta tuttosport.com

Coppa Italia, Juve-Udinese: gol annullato, tracciata linea errata del fuorigioco - Ma l’urlo dei tifosi della Juventus è rimasto soffocato: il raddoppio contro l’Udinese è stato cancellato dopo ... Si legge su msn.com

Leonetti: "Peccato per il super gol di David annullato per off side" - A pochi passi dalla linea di fondo dell'area di rigore David calcia e spedisce il pallone sotto l'incrocio dei pali. Scrive tuttojuve.com