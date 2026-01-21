Corruzione per favorire imprenditori amici | Zannini Fi si fece annunciare da Bonavitacola già vice di De Luca oggi assessore con Fico

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, per sospette condotte di corruzione e concussione legate a presunte pressioni per favorire imprenditori amici. Le indagini evidenziano le connessioni dell’esponente con esponenti della giunta campana di Vincenzo De Luca, tra cui Bonavitacola, oggi assessore con Fico. La situazione sottolinea le tensioni tra politica e interessi economici nella regione.

Le sue aderenze con la ex giunta campana di Vincenzo De Luca entrano ufficialmente in uno dei capi di imputazione del consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, per il quale la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l'arresto per corruzione e concussione. "In due occasioni si faceva annunciare dal vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola ", scrive il Gip Daniela Vecchiarelli nell'avviso di interrogatorio preventivo. Il passaggio riguarda le presunte "interferenze" di Zannini, all'epoca presidente della commissione Ambiente in quota 'De Luca presidente', nel lavoro degli uffici tecnici di Palazzo Santa Lucia.

