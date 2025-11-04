Don Chisciotte il cavaliere fa tappa a Santa Maria Capua Vetere da Henna Teatro e arte
Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 9 Novembre alle ore 19 tornano Ettore Nigro e Mario Autore da Henna – Teatro e arte, a Santa Maria Capua Vetere. Lo spettacolo teatrale si intitola “IO, DON CHISCIOTTE – Storia quasi eterna di un cavaliere errante”. Mario Autore, regista di questo spettacolo spiega: “Don Chisciotte de la Mancia è una figura archetipica che abita i nostri immaginari sotto diverse spoglie e nomi. È uno spiantato che insegue una improbabile gloria, ma anche un altruista visionario. È un eroe comico, ma anche un tenero fallito. C’è un po’ di Don Chisciotte in Chaplin, così come in Totò, in Madre Teresa così come in ogni utopista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
LA FORZA DELLA SCRITTURA TRASCENDE I SECOLI. Caro Don Chisciotte, cavaliere errante, sei una figura tragica e nel contempo eroica: combatti contro un mondo ingiusto e lo farai sempre, NONOSTANTE TUTTO... - facebook.com Vai su Facebook
Don Chisciotte, il cavaliere dei sogni - Il capolavoro di Cervantes racconta di un uomo capace di generare mondi fantastici e abitarli, diventando un'icona letteraria. Come scrive ilfoglio.it
Il teatro per le scuole: Don Chisciotte - Alonso Chisciano, un signore della Mancia, decide, ispirato dalle avventure dei romanzi cavallereschi, di diventare cavaliere e partire in cerca di avventure. Scrive vicenzatoday.it
Don Chisciotte, storia quasi eterna. E se il cavaliere non fosse pazzo? - Venerdì alle 21,30 al Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia con Guascone Teatro "La maschera di un uomo comune fra semplicità, rettitudine e paura della morte". Scrive lanazione.it