don chisciotte il cavaliere fa tappa a santa maria capua vetere da henna teatro e arte

Domenica 9 Novembre alle ore 19 tornano Ettore Nigro e Mario Autore da Henna – Teatro e arte, a Santa Maria Capua Vetere. Lo spettacolo teatrale si intitola "IO, DON CHISCIOTTE – Storia quasi eterna di un cavaliere errante". Mario Autore, regista di questo spettacolo spiega: "Don Chisciotte de la Mancia è una figura archetipica che abita i nostri immaginari sotto diverse spoglie e nomi. È uno spiantato che insegue una improbabile gloria, ma anche un altruista visionario. È un eroe comico, ma anche un tenero fallito. C'è un po' di Don Chisciotte in Chaplin, così come in Totò, in Madre Teresa così come in ogni utopista.

