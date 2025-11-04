Don Chisciotte il cavaliere fa tappa a Santa Maria Capua Vetere da Henna Teatro e arte

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 9 Novembre alle ore 19  tornano  Ettore Nigro  e  Mario Autore  da  HennaTeatro e arte, a  Santa Maria Capua Vetere. Lo spettacolo teatrale si intitola  “IO, DON CHISCIOTTE – Storia quasi eterna di un cavaliere errante”. Mario Autore, regista di questo spettacolo spiega: “Don Chisciotte de la Mancia è una figura archetipica che abita i nostri immaginari sotto diverse spoglie e nomi. È uno spiantato che insegue una improbabile gloria, ma anche un altruista visionario. È un  eroe comico, ma anche un  tenero fallito. C’è un po’ di Don Chisciotte in  Chaplin, così come in  Totò, in  Madre Teresa  così come in ogni utopista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

