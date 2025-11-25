Il console del Marocco in visita alla Prefettura di Caserta
La Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha ricevuto presso l'Ufficio territoriale del Governo, il Console Generale del Regno del Marocco a Napoli, Hicham Soubata, accompagnato dal Presidente della comunità marocchina in Campania, Oussama Badri. L'incontro ha posto l'accento sulla necessità di.
Visita console Regno del Marocco a Verona al prefetto Santarelli - Il commissario del Governo per la Provincia di Trento Filippo Santarelli ha ricevuto oggi in visita di cortesia il console generale del Regno del Marocco a Verona, Ouafa Zahi. Da ansa.it
Visita in Prefettura del console del Marocco - La prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha ricevuto a Palazzo del Governo la visita ufficiale del console generale del Regno del Marocco a Napoli, Mohamed Khalil, accompagnato dal presidente della ... Scrive ilmattino.it