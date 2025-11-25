Il console del Marocco in visita alla Prefettura di Caserta

La Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha ricevuto presso l’Ufficio territoriale del Governo, il Console Generale del Regno del Marocco a Napoli, Hicham Soubata, accompagnato dal Presidente della comunità marocchina in Campania, Oussama Badri. L’incontro ha posto l’accento sulla necessità di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

