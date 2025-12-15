Console onorario del Marocco in visita alle aziende oleicole della Piana di Gioia Tauro

Il Console onorario del Marocco in Calabria, avvocato Domenico Naccari, ha visitato diverse aziende oleicole della Piana di Gioia Tauro, accompagnato dall’avvocato Giuseppe Saletta. L'iniziativa ha promosso incontri istituzionali e di approfondimento nel settore, rafforzando i legami tra le realtà locali e il Marocco.

Il Console onorario del Regno del Marocco in Calabria, avvocato Domenico Naccari, accompagnato dall’avvocato Giuseppe Saletta, membro del Consolato, ha svolto una serie di visite istituzionali presso diverse aziende del settore oleario della Piana di Gioia Tauro: l’iniziativa ha avuto come. Reggiotoday.it

