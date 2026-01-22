Calciomercato serie C il Perugia brucia i tempi | Bolsius è ufficialmente suo
Il Perugia ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Dan Bolsius, arrivato come nuovo vice di Manzari. La società ha comunicato l'accordo con qualche ora di anticipo rispetto alle aspettative, evidenziando la volontà di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie C. Questa operazione rappresenta un passo importante nel mercato dei biancorossi, puntando a migliorare la qualità del reparto offensivo.
Con qualche ora di anticipo rispetto alle previsioni il Perugia ufficializza l'arrivo di Dan Bolsius, che nelle intenzioni verrà a ricoprire il ruolo di vice Manzari.Il ventisettenne fantasista olandese, dopo aver completato le visite mediche, che evidentemente non devono aver riscontrato alcun.
