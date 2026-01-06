Sul calciomercato dell’Inter, emerge un possibile interesse del Besiktas per Luis Henrique, come riferito da Fabrizio Romano. La vicenda si arricchisce di dettagli che potrebbero influenzare le prossime decisioni di mercato del club nerazzurro, mantenendo alta l’attenzione sulle trattative in corso. Questo retroscena contribuisce a delineare meglio lo scenario attuale e le strategie future per il reparto offensivo.

Inter News 24 Calciomercato Inter, c’è il retroscena sul presunto interesse del Besiktas per Luis Henrique: la rivelazione di Fabrizio Romano. Il futuro di Luis Henrique continua a tenere banco nelle discussioni di mercato, ma a fare chiarezza definitiva ci ha pensato Fabrizio Romano. In un recente video pubblicato sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato ha ricostruito la cronistoria dell’interesse del Besiktas per l’esterno brasiliano, smentendo di fatto la possibilità di un addio immediato durante la sessione invernale del 2026. Calciomercato Inter, un interesse nato in autunno. Secondo Romano, la corte del Besiktas non è un fatto recente, ma risale ai mesi di ottobre e novembre, quando Luis Henrique faticava a trovare spazio nelle rotazioni di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, spunta il retroscena su Luis Henrique: Besiktas interessato ma… La ricostruzione

Leggi anche: Calciomercato Inter, spunta il retroscena su Luis Henrique e Diouf. Ecco chi poteva arrivare al loro posto

Leggi anche: Luis Henrique Inter, il Besiktas ci prova ma i nerazzurri fanno muro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Retroscena Valentin Carboni: “C’erano queste due italiane su tutte! Dietro la scelta Racing…”; FLASH| Asllani tra Inter e Torino: il retroscena sull'interruzione del prestito, l'esperto di mercato fa chiarezza; Juventus, spunta il retroscena: sondaggio per Sorloth, tutti i dettagli; Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 gennaio.

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 dicembre - LA CESSIONE DI MIRETTI PER FINANZIARE UN COLPO IN MEZZO:. tuttomercatoweb.com