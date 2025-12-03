Inter News 24 Calciomercato Inter, Vicario in cima alla lista per giugno: i nerazzurri pensano al ritorno all’italianità tra i pali. L’Inter guarda al futuro e prepara già il terreno per un cambiamento profondo in porta. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è pronto ad affrontare l’addio ormai annunciato di Yann Sommer, destinato a lasciare Milano al termine della stagione, aprendo così il capitolo post-svizzero. La novità più significativa riguarda la volontà della dirigenza di tornare, dopo quasi vent’anni, a un portiere italiano titolare. L’ultimo fu Francesco Toldo, scalzato da Julio Cesar nella stagione 2005-06: da allora, tra i pali si sono alternate esclusivamente bandiere straniere – dallo stesso Julio Cesar a Samir Handanovic, fino a Onana e Sommer. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, nuova svolta in porta: Vicario primo obiettivo per il dopo Sommer