Calciomercato Inter non solo Vicario | per la porta spunta un nome ancora più grosso

Inter News 24 Calciomercato Inter, per la porta spunta un altro nome grosso oltre a quello di Guglielmo Vicario. Vediamo di chi si tratta. L’ Inter sta pianificando in modo intensivo il futuro della sua porta, consapevole che la prossima estate vedrà la probabile partenza sia dello svizzero Yann Sommer che dello spagnolo Martinez. I nerazzurri hanno stilato una lista di obiettivi di alto profilo, suddividendo la ricerca tra giovani promesse italiane e opzioni internazionali, con valutazioni che si aggirano sui 30 milioni di euro per i profili più ambiti. QUI LE ULTIME NOTIZIE SUL MERCATO INTERISTA La dirigenza nerazzurra sta guardando con attenzione in casa Roma per capire le intenzioni del club giallorosso riguardo al portiere belga Mile Svilar. 🔗 Leggi su Internews24.com

