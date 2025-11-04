Prato, 4 novembre 2025 – Il ghiaccio era già stato rotto lo scorso settembre, quando aveva debuttato in Champions League come assistente arbitrale nella partita tra Club Brugge e Monaco. Ed Alessio Berti, nelle prossime ore, tornerà nuovamente in campo nella massima competizione continentale di calcio: l'arbitro della sezione AIA di Prato è infatti stato designato per il match tra Benfica e Bayer Leverkusen valido per la quarta giornata di Champions, che si terrà domani in Portogallo (a Lisbona). Il “fischietto” pratese è stato designato come assistente del direttore di gara Simone Sozza di Seregno, a completare la terna arbitrale insieme a Filippo Merli di Parma (con Davide Massa di Imperia come quarto uomo). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio, l'arbitro Alessio Berti della sezione di Prato torna in Champions League