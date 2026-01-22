Milinkovic-Savic, portiere del Calcio Napoli, si racconta in vista della sfida contro la Juventus. Con un passato da attaccante, ha sottolineato di essere nato per segnare, non per parare. Il suo percorso, segnato anche dalla fame di vittorie con Conte, rivela una prospettiva diversa sul ruolo del portiere, portando una dimensione personale e originale alla sua esperienza professionale.

Il portiere del Calcio Napoli protagonista su DAZN in vista della sfida contro la Juventus: dall’infanzia da bomber alla fame di vittorie con Conte «Non sono nato per parare, ma per segnare». Vanja Milinkovic-Savic si racconta senza filtri in MySkills su DAZN, nel format che accompagna l’attesa per Juventus-Napoli. Un’intervista intensa e a tratti ironica, raccolta da Hernanes, in cui il portiere serbo svela un passato inatteso e una mentalità feroce, tutta orientata alla vittoria. Prima di diventare uno dei portieri più fisici e carismatici della Serie A, Milinkovic-Savic era tutt’altro che un numero uno. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, Milinkovic-Savic si racconta: “Non sono nato per parare, ma per segnare”

Leggi anche: Un altro ex Milan si fa parare il rigore da Milinkovic-Savic: dopo Camarda tocca a Morata

Leggi anche: Vanja Milinkovic-Savic, il ‘galiziano’ che continua a parare i rigori per mantenere il Napoli in vantaggio

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Napoli-Parma, Milinkovic-Savic dà spettacolo a centrocampo! VIDEO; Focus Napoli – Sassuolo. Lobotka e Milinkovic Savic per una vittoria di sofferenza. Ma è il bollettino medico a far paura a Conte; Il Napoli pareggia a Copenaghen, le PAGELLE del match; Napoli - Sassuolo : 1 - 0 (Serie A): cronaca, tabellino e statistiche.

Milinkovic-Savic e la carica per Juve-Napoli: Ero un attaccante egoista, poi...L’intervista durante l'esclusivo format di interviste di DAZN anticipa l’attesissima sfida tra bianconeri e azzurri ... tuttosport.com

Napoli, Milinkovic: Dicono che sono matto, se mi tiri in faccia sono felice perché ho paratoIntervenuto al microfono di Dazn, Vanja Milinkovic-Savic ha raccontato il suo percorso, il rapporto con il calcio italiano e le ambizioni con il Napoli. tuttomercatoweb.com

#SSCNapoli - Napoli, perché dopo il Consiglio federale il mercato resta (per ora) a saldo zero #Calcio #Napoli #Calciomercato #SerieA #FIGC #DeLaurentiis #ADL #NanoTV - facebook.com facebook

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli sono vicini all'amico Stefano De Martino in questo momento di dolore per la perdita del caro papà. x.com