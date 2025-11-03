Vanja Milinkovic-Savic il ‘galiziano’ che continua a parare i rigori per mantenere il Napoli in vantaggio
2025-11-03 13:55:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: V Anja Milinkovic-Savic ha firmato una di quelle settimane che segnano una stagione. La sua squadra, il Napoli, ha conquistato quattro dei sei punti in palio, grazie alla vittoria di misura contro il Lecce e al pareggio senza reti contro il Como, per mantenere il comando in Serie A con un punto di vantaggio su Inter, Milan e Roma. In entrambe le partite, il portiere serbo nato a Orense è stato ancora una volta decisivo: due partite, due rigori parati e due reti inviolate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
Napoli-Eintracht, Conte punta su #Gutierrez La Gazzetta dello Sport scrive: "In porta ci sarà ancora Vanja Milinkovic-Savic, protagonista assoluto del momento, reduce da due rigori parati consecutivamente. Davanti a lui Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani - facebook.com Vai su Facebook
5 - Vanja Milinkovic-Savic ha parato ben cinque degli ultimi nove rigori affrontati in #SerieA; inoltre, dall'inizio della scorsa stagione, solo Nikola Vasilj (6) ha parato più rigori del portiere serbo (5) nei Big-5 tornei europei. Intuito. #LecceNapoli - X Vai su X
VANJA - Napoli-Como, Milinkovic-Savic decisivo e autosufficiente, le pagelle dei quotidiani sportivi - Di seguito, le pagelle dei quotidiani sportivi sulla prestazione di Vanja Milinkovic- Scrive napolimagazine.com
Caressa: "Milinkovic-Savic ha numeri unici, ma para i rigori anche grazie ad una nomea" - Il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa analizza le statistiche di Vanja Milinkovic- Segnala msn.com
Napoli, fattore Milinkovic-Savic: è tra i migliori pararigori d’Europa - Il rigore parato a Camarda vale quanto un gol per il Napoli: Milinkovic- Scrive gianlucadimarzio.com