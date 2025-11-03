Vanja Milinkovic-Savic il ‘galiziano’ che continua a parare i rigori per mantenere il Napoli in vantaggio

2025-11-03 13:55:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: V Anja Milinkovic-Savic ha firmato una di quelle settimane che segnano una stagione. La sua squadra, il Napoli, ha conquistato quattro dei sei punti in palio, grazie alla vittoria di misura contro il Lecce e al pareggio senza reti contro il Como, per mantenere il comando in Serie A con un punto di vantaggio su Inter, Milan e Roma. In entrambe le partite, il portiere serbo nato a Orense è stato ancora una volta decisivo: due partite, due rigori parati e due reti inviolate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

