Vanja Milinkovic-Savic il ‘galiziano’ che continua a parare i rigori per mantenere il Napoli in vantaggio

Justcalcio.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-11-03 13:55:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: V Anja Milinkovic-Savic ha firmato una di quelle settimane che segnano una stagione. La sua squadra, il Napoli, ha conquistato quattro dei sei punti in palio, grazie alla vittoria di misura contro il Lecce e al pareggio senza reti contro il Como, per mantenere il comando in Serie A con un punto di vantaggio su Inter, Milan e Roma. In entrambe le partite, il portiere serbo nato a Orense è stato ancora una volta decisivo: due partite, due rigori parati e due reti inviolate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

vanja milinkovic savic il 8216galiziano8217 che continua a parare i rigori per mantenere il napoli in vantaggio

© Justcalcio.com - Vanja Milinkovic-Savic, il ‘galiziano’ che continua a parare i rigori per mantenere il Napoli in vantaggio

Leggi anche questi approfondimenti

VANJA - Napoli-Como, Milinkovic-Savic decisivo e autosufficiente, le pagelle dei quotidiani sportivi - Di seguito, le pagelle dei quotidiani sportivi sulla prestazione di Vanja Milinkovic- Scrive napolimagazine.com

vanja milinkovic savic 8216galiziano8217Caressa: "Milinkovic-Savic ha numeri unici, ma para i rigori anche grazie ad una nomea" - Il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa analizza le statistiche di Vanja Milinkovic- Segnala msn.com

vanja milinkovic savic 8216galiziano8217Napoli, fattore Milinkovic-Savic: è tra i migliori pararigori d’Europa - Il rigore parato a Camarda vale quanto un gol per il Napoli: Milinkovic- Scrive gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Vanja Milinkovic Savic 8216galiziano8217