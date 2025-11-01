Un altro ex Milan si fa parare il rigore da Milinkovic-Savic | dopo Camarda tocca a Morata

Il Como ferma il Napoli, pareggio sul quale è provvidenziale Milinkovic-Savic che para un rigore all'ex Milan Morata. La squadra di conte dunque sale momentaneamente in vetta, ma domani i rossoneri potranno accorciare le distanze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Un altro ex Milan si fa parare il rigore da Milinkovic-Savic: dopo Camarda tocca a Morata

Contenuti che potrebbero interessarti

L’Olimpia Milano cade ancora in Eurolega: a Barcellona altro KO in volata. Messina: “Decisivi i dettagli, poca calma nell’ultimo possesso”. #Euroleague - facebook.com Vai su Facebook

La rivolta degli ex: Atalanta-Milan tra ricordi e incroci pericolosi - Sei giocatori con un passato rossonero si ritrovano contro la loro vecchia squadra. Secondo msn.com

Il Milan prende un ex Inter: si fa per 12 milioni più bonus - Mirino su un ex calciatore dell'Inter Il Milan non vede l’ora di mettersi alle spalle il deludente esordio di ... Segnala diregiovani.it

Juve-Milan, Leao fa imbestialire Allegri: “Non è più un giocatore del Milan” - Il portoghese ancora in ritardo di condizione e un corpo estraneo ai rossoneri del tecnico toscano, che lo ha ripreso già prima che entrasse Il Milan impatta 0- Scrive calciomercato.it