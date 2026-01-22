Calcio Cervia si candida a sede delle finali nazionali dei campionati giovanili 2026

Il Comune di Cervia ha presentato la candidatura per ospitare le finali nazionali dei Campionati giovanili 2026 della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico. L’evento, di rilevanza nazionale, potrebbe portare benefici alle strutture turistiche e ricettive locali, valorizzando il territorio e promuovendo lo sport tra i giovani. La decisione finale sarà presa dall’organizzazione competente, valutando le caratteristiche e le potenzialità della località.

Il Comune di Cervia si candida a ospitare le Finali nazionali dei Campionati giovanili 2026 della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico (SGS), grande evento sportivo con positive ricadute sul sistema turistico e ricettivo locale. I Campionati, infatti, sono una delle principali manifestazioni.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Roma si candida a ospitare la sede dell’Autorità europea delle doganeRoma ha ufficialmente presentato la sua candidatura per ospitare la sede dell'Autorità europea delle dogane (Euca). Rivivere la magia del calcio: grandi finali sul grande schermo a CerviaCervia si appresta a rivivere le emozioni delle grandi finali di calcio attraverso un evento speciale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Terza Cremona A, il Pieranica si candida al ruolo di anti-Sesto. Albacrema in forma. Cervia si candida a sede delle Finali nazionali dei Campionati giovanili 2026 della FIGC, evento con 5mila atletiIl Comune di Cervia si candida a ospitare le Finali nazionali dei Campionati giovanili 2026 della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico (SGS), grande ... ravennanotizie.it Calcio Promozione La Reno a Civitella. Oggi l’anticipo Cervia United-BellariaIn attesa dei recuperi di mercoledì prossimo, il campionato di Promozione manda in scena in questo weekend le gare ... msn.com È successo a Francesco Gullo, diventato famoso ai tempi del reality sul calcio con il Cervia e Ciccio Graziani. di Dennis Carzaniga facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.