Rivivere la magia del calcio | grandi finali sul grande schermo a Cervia
Cervia si appresta a rivivere le emozioni delle grandi finali di calcio attraverso un evento speciale. Grazie a una collaborazione tra Cucinasorriso e il Cinema Sarti, il pubblico potrà rivivere i momenti più iconici della storia del calcio italiano, vivendo un’esperienza unica sul grande schermo. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di calcio e cinema.
Cervia si prepara a rivivere alcuni dei momenti più emozionanti della storia del calcio italiano grazie a un’iniziativa promossa da Cucinasorriso in collaborazione con il Cinema Sarti. L’evento propone la proiezione di due finali mondiali che hanno segnato la memoria degli sportivi italiani.Il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Rivivere le grandi partite del calcio italiano per rafforzare la comunità: a Cervia proiezioni speciali al Cinema Sarti
