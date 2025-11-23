Curling l’Italia scivola contro la Cechia all’extra-end | prima sconfitta agli Europei

L’Italia ha perso contro la Cechia per 9-8 allextra-end agli Europei 2025 di curling maschile, incappando nella prima sconfitta della rassegna continentale dopo i successi ottenuti contro Norvegia e Austria. Gli azzurri si sono dovuti inchinare al supplementari contro un’avversaria decisamente solida e ambiziosa, in quello che era uno scontro diretto importante per il passaggio del turno sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale occupa il secondo posto in classifica generale con due successi all’attivo, appaiata a Cechia, Polonia, Svizzera, Svezia, alle spalle dell’imbattuta Scozia. 🔗 Leggi su Oasport.it

