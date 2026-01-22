cadavere in strada giallo sulla provinciale

Nella serata di ieri, sulla provinciale che collega Statte a Crispiano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane, presumibilmente di nazionalità straniera. L’area è stata immediatamente delimitata dalle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La scoperta ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità proseguono con le verifiche del caso.

Il cadavere di un giovane, probabilmente di nazionalità straniera, è stato trovato nella serata di ieri sulla strada provinciale che collega Statte a Crispiano, in provincia di Taranto. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato la sagoma stesa sull'asfalto e hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri. L'ipotesi sulla quale si sta lavorando è che la vittima sia stata investita da un mezzo che si sarebbe allontanato. Un sospetto sul quale si stanno conducendo accertamenti, resi complicati dal fatto che nella zona non ci sono telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

