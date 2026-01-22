In Buen camino, il film di grande successo in Italia, i costumi ispirati a Gianluca Vacchi assumono un ruolo centrale. Checco Zalone interpreta un ereditiero vanitoso, caratterizzato da un guardaroba eccessivo e riconoscibile. La cura nei dettagli sartoriali contribuisce a definire il tono della pellicola, sottolineando l’importanza dell’immagine nella narrazione senza ricorrere a eccessi o sensazionalismi.

È il ritratto perfetto di un uomo di mezza età ricchissimo, ereditiero, viziato e profondamente convinto che il comfort sia un diritto umano fondamentale. A orchestrare questo trionfo di pacchianeria consapevole è Stefano Ciammitti, costumista con alle spalle lavori come Io Capitano e Diamanti, che qui si è potuto concedere un raro piacere: divertirsi senza freni. «L’ispirazione è arrivata da più direzioni», racconta a Fanpage: «C'è qualcosa di Gianluca Vacchi, però il capello è del Lapo Elkann di qualche anno fa. È venuto un po' un Mickey Rourke anche». La vera trovata? Nessun marchio riconoscibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Buen camino, perché i costumi «da Gianluca Vacchi» hanno un ruolo da protagonista in questo successo da record

Checco Zalone da record: Buen Camino a un passo da Quo Vado?Checco Zalone si avvicina a stabilire un nuovo record nel cinema italiano con il suo ultimo film, Buen Camino.

La profonda leggerezza di Buen caminoCosa ci dice il clamoroso record di incassi del film di Zalone e Nunziante? Che anche un film comico può destare domande semplici e vere ... tempi.it

Buen Camino fa boom di… visite alla prostata! Checco Zalone infrange un nuovo record che fa riflettereUn effetto inatteso dopo l’uscita di Buen Camino: crescono le visite alla prostata. Il record di Checco Zalone che sta facendo discutere medici e pubblico. rds.it

La targa della Ferrari fiammante con la quale Checco Zalone decide di fare "il percorso di Maranello, più comodo e più bello" nel film Buen Camino nasconde in realtà un easter egg. Cosa c'è scritto, la divertente " profezia" - facebook.com facebook

La targa della Ferrari di Checco Zalone in "Buen Camino" non è casuale ma è un messaggio in codice ideato dal regista Gennaro Nunziante. La targa è infatti CZ71OQT: CZ vuol dire "Checco Zalone", 71 sta per "71 milioni di euro", e le lettere OQT significa x.com