Ci ha messo cinque anni per tornare al cinema ma lo ha fatto con la sua solita forza da uragano, tra battute politicamente scorrette e un pellegrinaggio sopra le righe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'uragano Checco Zalone: perché in soli due giorni Buen Camino è già da record

Leggi anche: Buen Camino, il film di Checco Zalone da record: oltre 13,5 milioni in due giorni

Leggi anche: Checco Zalone, incassi da record per Buen Camino: 5,6 milioni al debutto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'uragano Checco Zalone: perché in soli due giorni Buen Camino è già da record - Ci ha messo cinque anni per tornare al cinema ma lo ha fatto con la sua solita forza da uragano, tra battute politicamente scorrette e un pellegrinaggio sopra le righe ... vanityfair.it