Brutta sorpresa | l’Australian Open di Bolelli Vavassori è già finito Ho Jebens firmano l’impresa

L'eliminazione precoce di Bolelli e Vavassori agli Australian Open 2026 ha sorpreso molti. Dopo aver raggiunto due finali consecutive, i due italiani si sono fermati al primo turno, segnando una svolta inattesa nel loro percorso nel torneo. Questa sconfitta rappresenta un momento di riflessione per i giocatori e i loro tifosi, in un contesto di alta competitività e sfide imprevedibili nel mondo del tennis professionistico.

Dopo due finali consecutive, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori salutano clamorosamente gli Australian Open 2026 al primo turno. Un esordio amarissimo per la coppia italiana, testa di serie numero sette, che è stata sconfitta dal duo formato dal taiwanese Ho Ray e dal tedesco Hendrik Jebens in tre set con il punteggio di 6-7 7-6 6-4 dopo due ore e ventuno minuti di gioco. Davvero una sconfitta inaspettata per BolelliVavassori, che non sono mai riusciti a garantirsi un’occasione nei loro turni in risposta. Un rendimento altissimo quello di HoJebens con la prima, visto che hanno vinto il 91% dei punti con questo colpo, mettendo a segno anche 10 ace. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Brutta sorpresa: l’Australian Open di Bolelli/Vavassori è già finito. Ho/Jebens firmano l’impresa Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streamingEcco dove seguire in TV e streaming il match BolelliVavassori-HoJebens agli Australian Open 2026. LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppioBenvenuti alla diretta dell’incontro tra BolelliVavassori e HoJebens, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Felix Auger-Aliassime, che sorpresa! Il canadese viene battuto da un dilettante all'esordio nel 1 Point Slam: rivivi il punto; A sorpresa l'inverno ci fa stare meglio; Mandarini marci alle scuole elementari: bimbi senza merenda; Tsitsipas minimizza dopo il ko con Vukic ad Adelaide: Non inciderà sul mio futuro. I dettagli. Sinner, brutta sorpresa a Melbourne: c’è l’eliminazioneRisveglio amaro per Jannik Sinner a Melbourne: l'eliminazione a sorpresa rovina i piani del numero 2 del ranking Atp ... calciomercato.it Vasto, ladri in azione in contrada Pagliarelli Brutta sorpresa ieri mattina per un operatore agricolo di contrada Pagliarelli a Vasto. L'uomo ha ricevuto la visita notturna dei ladri. La gang ha utilizzato un arnese da scasso per aprire la porta della masseria e una - facebook.com facebook Centinaio (Lega): la firma di Meloni al trattato è stata una brutta sorpresa x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.