Brusca frenata per Raspadori la Roma per l' attacco pensa a Giovane

La Roma valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco, con attenzione a Giovane. Nel frattempo, si segnala una pausa nella trattativa con Giacomo Raspadori, che, secondo Marca, non è vicino alla cessione. La situazione rimane in evoluzione, con i dirigenti che monitorano attentamente le possibilità di mercato per rafforzare la rosa.

Giacomo Raspadori “è ben lontano dall’essere ceduto”. Parole che il quotidiano sportivo spagnolo Marca attribuisce direttamente alla dirigenza dell’Atletico Madrid. Una doccia fredda, se dovesse essere confermata questa indiscrezione, per la Roma di Giampiero Gasperini.La Roma vuole Giacomo. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

