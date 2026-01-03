Juventus-Lecce 1-1 David sbaglia un rigore Brusca frenata per Spalletti

Nel match tra Juventus e Lecce, terminato 1-1, David ha sbagliato un rigore decisivo. La partita ha interrotto la serie di vittorie consecutive dei bianconeri, segnando una battuta d'arresto nel cammino di Spalletti. Questa gara rappresenta un momento di riflessione per entrambe le squadre, con il Lecce che ha saputo mettere fine alla striscia positiva dei padroni di casa.

Torino, 3 gennaio 2026 - Il Lecce ferma la corsa della Juventus, che manca l'appuntamento con la quarta vittoria consecutiva in campionato. All'Allianz Stadium i pugliesi strappano un preziosissimo 1-1. I bianconeri possono mangiarsi le mani per i due pali colpiti, il rigore fallito da un disastroso David e le varie occasioni da gol non concretizzate. Ospiti in vantaggio in chiusura di primo tempo con Banda e ripresi in avvio di seconda frazione dal sigillo di McKennie. Le scelte degli allenatori. Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli (C), Thuram; Conceicao, David, Yildiz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus-Lecce 1-1, David sbaglia un rigore. Brusca frenata per Spalletti Leggi anche: Serie A, Juventus-Lecce 1-1. David sbaglia un rigore: gol e highlights Leggi anche: Passo falso della Juventus, bloccata sull’1-1 dal Lecce. David sbaglia un rigore La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juventus-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Juventus-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Lecce, arbitra un esordiente. Doveri al VAR, ricordando Firenze...; Pronostico Juventus-Lecce quote 18ª giornata Serie A. Juventus-Lecce 1-1, gol e highlights: McKennie risponde a Banda, David sbaglia un rigore - 1, gol e highlights: McKennie risponde a Banda, David sbaglia un rigore ... sport.sky.it

