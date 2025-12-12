Incidente sul lavoro a Giugliano operaio morto sul colpo

Nel pomeriggio del 12 dicembre 2025, un grave incidente sul lavoro si è verificato a Giugliano in Campania, in località Masseria del Re. Un operaio ha perso la vita sul colpo, portando l'intervento immediato delle forze dell'ordine sul luogo dell'accaduto. L'incidente ha suscitato grande attenzione e richiesto approfondimenti sulle condizioni di sicurezza sul lavoro.

Tragedia sul lavoro, muore operaio di Giugliano

