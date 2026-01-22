Brindiamo con l' arte!

Partecipa a un evento dedicato all’arte sabato 31 gennaio, dalle 10 alle 19, in via Sparano 79 a Bari. Un’occasione per scoprire e apprezzare le opere di artisti storici e contemporanei, condividendo un momento di convivialità e cultura. La galleria si apre per offrire un percorso tra creatività e bellezza, invitando i visitatori a brindare con l’arte in un ambiente raffinato e accogliente.

Sabato 31 gennaio dalle 10.00 alle 19.00 in via Sparano 79 a Bari.Appuntamento in galleria per brindare con l'Arte, immersi nella bellezza delle opere dei nostri artisti storici e contemporanei. Sarà un modo per ammirare molte delle nostre opere, come se fossero nel salotto di casa tua.

