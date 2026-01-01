Gli auguri di Vasco Rossi con in braccio uno gnomo | Brindiamo al nuovo anno
Vasco Rossi augura un felice inizio d’anno, condividendo un momento di convivialità con un piccolo gnomo in braccio. Con un messaggio di gratitudine, ringrazia il suo pubblico per il supporto e la presenza costante durante il Tour del 2025. Un semplice brindisi simbolico per chiudere un anno intenso e dare il benvenuto a quello nuovo, con speranza e affetto.
(Agenzia Vista) Bologna, 01 gennaio 2026 "Archiviamo il 2025 e brindiamo all'anno nuovo! Grazie a tutti voi per essere sempre PRESENTI! Siete il mio popolo Rock e anche quest'anno avete riempito ogni data del Tour con il vostro entusiasmo ed affetto! .È stato un Tour di fuoco. Di fronte ad un mondo pieno di odio.. di violenza. di valori rovesciati.. abbiamo celebrato la vita! Siamo una vita spericolata! Ci vediamo nel 2026! Vedrai che vita .vedrai!. Buon anno a tutti. buona fine e buon inizio! Perché finire bene e cominciare bene è la cosa migliore. Evviva!!! Buon 2026!!!" Gli auguri di Vasco Rossi in un video mentre ha in braccio uno gnomo con il naso a palla dorato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
