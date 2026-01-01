Gli auguri di Vasco Rossi con in braccio uno gnomo | Brindiamo al nuovo anno – Il video

Vasco Rossi invita i suoi fan a salutare il 2025 e a brindare al nuovo anno. Nel suo messaggio, ringrazia il pubblico per il supporto e l’energia dimostrata durante il tour, sottolineando l’importanza della presenza e dell’affetto di chi lo segue. Un gesto semplice e sincero, che riflette il rapporto autentico tra il rocker e il suo pubblico, in un momento di riflessione e di nuovo inizio.

(Agenzia Vista) Bologna, 01 gennaio 2026 "Archiviamo il 2025 e brindiamo all’anno nuovo! Grazie a tutti voi per essere sempre PRESENTI! Siete il mio popolo Rock e anche quest’anno avete riempito ogni data del Tour con il vostro entusiasmo ed affetto! .È stato un Tour di fuoco. Di fronte ad un mondo pieno di odio.. di violenza. di valori rovesciati.. abbiamo celebrato la vita! Siamo una vita spericolata! Ci vediamo nel 2026! Vedrai che vita .vedrai!. Buon anno a tutti. buona fine e buon inizio! Perché finire bene e cominciare bene è la cosa migliore. Evviva!!! Buon 2026!!!" Gli auguri di Vasco Rossi in un video mentre ha in braccio uno gnomo con il naso a palla dorato. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Gli auguri di Vasco Rossi con in braccio uno gnomo: Brindiamo al nuovo anno Leggi anche: Esce il 14 novembre “Vasco live 2025 the essentials” di Vasco Rossi che torna in tour il prossimo anno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tuscania, controlli dei carabinieri: stretta su furti e guida pericolosa; Fine anno sotto l’aria artica: freddo e gelate nella Tuscia; Tragedia a Montefiascone, giovane trovato senza vita sulla riva del lago; Montefiascone, Salvatore Colonna trovato senza vita sulla riva del lago di Bolsena. Gli auguri di Vasco Rossi con in braccio uno gnomo: Brindiamo al nuovo anno - (Agenzia Vista) Bologna, 01 gennaio 2026 "Archiviamo il 2025 e brindiamo all’anno nuovo! msn.com

Vasco Rossi: "Brindiamo al nuovo anno" - Immancabili gli auguri di <a href="https://www. ilrestodelcarlino.it

Vasco Rossi a Zocca per Natale tra auguri rock e ricordi d’infanzia - Tra la neve di Zocca, i ricordi dell’infanzia e una passeggiata in piazza Maggiore: il Blasco racconta ai fan il suo Natale ... bolognatoday.it

Gli auguri di Vasco Rossi con in braccio uno gnomo: Brindiamo al nuovo anno

Vasco Rossi a Zocca per Natale tra auguri rock e ricordi d’infanzia x.com

Ci voleva l’aria di Zocca per ispirare a Vasco Rossi gli auguri natalizi di quest’anno: "Natale è abbassare il volume... - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.