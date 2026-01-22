brianza cassa in calo ma non per tutti a gennaio 500 assunzioni in meno

A gennaio, la cassa integrazione in Brianza registra un calo complessivo, tuttavia alcune aziende continuano a mantenere stabilità. Nel medesimo periodo, si prevedono circa 500 assunzioni in meno rispetto al mese precedente, evidenziando dinamiche differenziate nel mercato del lavoro locale. Questi segnali indicano un quadro articolato, con segmenti che ancora mostrano resistenze e altre in fase di adattamento alle nuove condizioni economiche.

Cala la cassa integrazione in Brianza, ma non per tutti, mentre in questo mese sono previsti 300 nuovi ingressi in meno sul lavoro. E la preoccupazione per il settore manifatturiero nella provincia resta alta. Lo dicono i dati Inps relativi all’andamento del terzo trimestre del 2025, elaborati nel report a cura del Dipartimento politiche del lavoro della Cisl Lombardia: le ore di cassa integrazione scendono a 1 milione e 38mila, in netto calo (34%) rispetto a 1 milione e 574mila del secondo trimestre 2025. Il ricorso alla cassa ordinaria si ferma a 785.200 ore contro 1 milione e 83.684 del trimestre precedente (–27,5%), mentre la cassa straordinaria passa dalle 490. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

