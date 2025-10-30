Lavoro previste quasi 90 mila assunzioni entro dicembre 2025 ma domanda in lieve calo

Cataniatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le imprese siciliane prevedono circa 37.900 nuove assunzioni nel mese di ottobre e quasi 89.700 entro dicembre 2025, in lieve flessione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (-2.080 unità, pari a -2,3%). È quanto emerge dall’analisi del Centro studi di Assoesercenti Sicilia sui dati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Lavoro, quante assunzioni previste dalle imprese a luglio? - Sono 575mila le opportunità lavorative offerte dalle imprese a luglio e salgono a oltre 1,5 milioni nel trimestre luglio- Si legge su borsaitaliana.it

Lavoro, quasi 44mila entrate previste a settembre nel settore primario - La difficoltà di reperimento si attesta al 43,7% Il 16% delle imprese del settore primario prevede di ... Segnala borsaitaliana.it

Treviso, mancano 90 minuti all'orario di lavoro: stipendio «tagliato» a tre dipendenti del Comune. «Andavano recuperati» - Due minuti un giorno, 20 minuti un altro giorno, 23 un altro giorno ancora e alla fine i minuti mancanti sull’orario di lavoro sono diventati 91 minuti. Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Previste Quasi 90