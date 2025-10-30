Lavoro previste quasi 90 mila assunzioni entro dicembre 2025 ma domanda in lieve calo
Le imprese siciliane prevedono circa 37.900 nuove assunzioni nel mese di ottobre e quasi 89.700 entro dicembre 2025, in lieve flessione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (-2.080 unità, pari a -2,3%). È quanto emerge dall’analisi del Centro studi di Assoesercenti Sicilia sui dati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
