Superbonus controlli a raffica del Fisco | 400mila lettere per chi non ha rivalutato il valore catastale Chi rischia e come mettersi in regola

Il Fisco ha avviato numerosi controlli sui beneficiari del Superbonus, inviando circa 400.000 lettere a chi non ha aggiornato il valore catastale degli immobili dopo le ristrutturazioni. Questa attenzione mira a verificare la corretta applicazione delle agevolazioni e a prevenire frodi. È importante conoscere le eventuali conseguenze e le modalità per mettersi in regola, al fine di evitare sanzioni e problemi futuri.

Controlli a raffica per i proprietari di immobili ristrutturati col Superbonus che non hanno aggiornato il valore catastale nonostante lavori da centinaia di migliaia di euro. Dall'Agenzia delle Entrate sono in arrivo 400 mila lettere ai contribuenti, con sanzioni salate per chi ignora l'avviso. Del resto l'enorme sforzo sostenuto per dare il bonus, una operazione costata oltre 220 miliardi allo Stato, impone anche un controllo accurato per consentire che vengano sanate le anomalie. I TERMINI La Legge di Bilancio 2024 ha infatti imposto l'aggiornamento della rendita catastale tramite dichiarazione Docfa entro 30 giorni dalla fine dei lavori, dichiarazione obbligatoria per incrementi superiori al 15 per cento del valore originario.

