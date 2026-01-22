Vincenzo Italiano riflette sulla prestazione della sua squadra dopo il pareggio contro il Celtic in Europa League. Il tecnico bolognese evidenzia la necessità di migliorare, sottolineando che la partenza non può essere sempre così. La partita ha mostrato aspetti positivi, ma anche margini di miglioramento che la squadra deve affrontare per proseguire con maggiore continuità.

Bologna, 22 gennaio 2026 – E’ un Vincenzo Italiano soddisfatto a metà quello che analizza il pareggio contro il Celtic in Europa League. Sì perché nonostante ci sia stata una reazione da parte dei suoi, che hanno dominato tre quarti della gara grazie anche alla superiorità numerica, pesa l’errore sul secondo gol che ha complicato ulteriormente il match: “Non possiamo sempre partire con l'handicap. Anche oggi sotto di un gol subito, c’è stata la reazione ma poi gli avversari arrivano in area su una palla inattiva, non puoi permetterglielo. Meritavamo il pareggio già prima ma dobbiamo essere meno disattenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, Italiano: "Dobbiamo migliorare, non possiamo sempre partire così"

Conferenza stampa Kolarov dopo Inter Bologna: «Grande partita, ma possiamo migliorare»Al termine della partita tra Inter e Bologna, Kolarov ha commentato la prestazione della squadra, riconoscendo il successo come risultato positivo ma sottolineando la possibilità di migliorare.

Leggi anche: Milan, Rabiot dopo il Torino: “Dobbiamo entrare meglio. Non possiamo sempre girare le partite”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

RAUL MARCHISIO - Service Park #6

Argomenti discussi: Italiano: Bologna, non potevamo. Immobile? Problema come Lukaku, vi spiego; Carica Italiano: Servono punti per finire tra le prime otto. Lista: Dominguez c'è, Freuler no; Bologna-Fiorentina, Fabbian: Dobbiamo migliorare, ma non possiamo essere spariti. Mercato? Rispondo così; Per Rocco la Fiorentina si fa bellissima e sbanca Bologna.

Bologna, Italiano: Dobbiamo migliorare, non possiamo sempre partire cosìIl tecnico rossoblù ha commentato il pareggio casalingo contro il Celtic, arrivato in rimonta e con l'uomo in più, sottolineando gli errori e le difficoltà della squadra ... sport.quotidiano.net

Bologna, Italiano: We have to improve; we can't always start like this.The Rossoblù coach commented on the home draw against Celtic, which came after a comeback and with an extra man, highlighting the team's mistakes and difficulties. sport.quotidiano.net

Il Bologna va sotto ma la riprendono e Italiano ad un passo dai #BolognaCeltic #EuropaLeague #DAZN x.com

Calciomercato Bologna - Il club mette in discussione l’italiano e l’olandese, aprendo ad un possibile addio per entrambi. E nel mentre si mette alla finestra per due attaccanti del nostro campionato - facebook.com facebook