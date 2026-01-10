Como-Bologna la partita in diretta | scontri tra tifosi prima del match

Prima della sfida tra Como e Bologna, si sono verificati alcuni scontri tra tifosi nei pressi dello stadio. Il Como, dopo aver ottenuto tre punti a Pisa, cerca una nuova vittoria al Sinigaglia. La partita si presenta impegnativa, con il Bologna che rappresenta un avversario difficile da affrontare. Seguiremo l’andamento del match e gli sviluppi sul campo, ritenendo importante mantenere un clima di rispetto e sicurezza.

Il Como a caccia di un'altra vittoria al Sinigaglia e reduce dai 3 punti incassati anche a Pisa. Bottino pieno fin qui nel 2026 con il Bologna avversario sempre tosto. Purtroppo prima della partitaci sono da segnalare scontri tra le tifoserie. Al momento non risultano feriti.

