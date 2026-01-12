Scontri tra tifosi prima di Como-Bologna arrestato un giovane ferrarese tifoso rossoblù

Prima di Como-Bologna, si sono verificati tensioni tra tifosi, con un giovane tifoso ferrarese rossoblù arrestato. Un gruppo di ultras bolognesi ha cercato di provocare il confronto con la tifoseria locale, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha prevenuto ogni escalation. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 10, dimostrando l’importanza della presenza delle autorità per garantire la sicurezza durante gli eventi sportivi.

Hanno provato a 'forzare' il clima della partita ancora prima che iniziasse. Nel pomeriggio di sabato 10, a Como, un gruppo di ultras del Bologna ha tentato di entrare in contatto con la tifoseria locale per cercare lo scontro, ma l'intervento della polizia ha evitato che la situazione.

