Bolelli e Vavassori salutano Melbourne già al primo turno Sconfitta in rimonta con Ho Jebens
Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono fermati al primo turno degli Australian Open 2026, dopo una sconfitta in rimonta contro Ho e Jebens. Dopo aver raggiunto due finali consecutive, l’avventura in questo torneo si interrompe prematuramente, segnando un passo indietro nel loro percorso nel grande slam di Melbourne.
Dopo due finali consecutive, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori salutano clamorosamente gli Australian Open 2026 al primo turno. Un esordio amarissimo per la coppia italiana, testa di serie numero sette, che è stata sconfitta dal duo formato dal taiwanese Ho Ray e dal tedesco Hendrik Jebens in tre set con il punteggio di 6-7 7-6 6-4 dopo due ore e ventuno minuti di gioco. Davvero una sconfitta inaspettata per BolelliVavassori, che non sono mai riusciti a garantirsi un’occasione nei loro turni in risposta. Un rendimento altissimo quello di HoJebens con la prima, visto che hanno vinto il 91% dei punti con questo colpo, mettendo a segno anche 10 ace. 🔗 Leggi su Oasport.it
