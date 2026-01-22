Bolelli e Vavassori salutano Melbourne già al primo turno Sconfitta in rimonta con Ho Jebens

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono fermati al primo turno degli Australian Open 2026, dopo una sconfitta in rimonta contro Ho e Jebens. Dopo aver raggiunto due finali consecutive, l’avventura in questo torneo si interrompe prematuramente, segnando un passo indietro nel loro percorso nel grande slam di Melbourne.

