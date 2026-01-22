Giuseppe Boi, giornalista de Il Tirreno, commenta la situazione attuale del Cagliari sotto la guida di Pisacane, analizzando le strategie di mercato e le prospettive della squadra. Nell’intervista esclusiva a CagliariNews24, Boi offre anche il suo punto di vista sulla Nazionale e sulla corsa allo scudetto, offrendo un quadro obiettivo e equilibrato del momento del calcio italiano.

Mercato Napoli, il Nottingham Forest vuole Olivera: muro azzurro sul prezzo. Le cifre Dzeko Schalke 04, è fatta: firma e numero di maglia. Battuto il Paris FC Loftus Cheek via dal Milan? Rossoneri avvisati: sirene dalla Premier League! Calciomercato Torino, virata su Jappert per la difesa! A centrocampo l’obiettivo è Prati, ma. Champions League, italiane verso i playoff: la top 8 è un miraggio! Le proiezioni dopo il 7° turno Verona, il ds Sogliano: «Vi racconto il mio no al Milan. Giovane un grande talento, ma mi ha sorpreso Belghali! Vi svelo il mio colpo migliore» Napoli, la rabbia di De Laurentiis: le altre big della Serie A dicono no e il mercato resta bloccato! Frick racconta la sua storia: «Scommettevo tanto, ero fuori controllo e pieno di debiti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Boi a CagliariNews24: «Mercato? Si cerca di accontentare Pisacane. Sulla Nazionale e sulla lotta scudetto ho questo pensiero»

Pagliuca non si sbilancia: «L’Inter sta bene, ma anche il Bologna! Sulla stanchezza e sulla sconfitta con la Juve ho questo pensiero»Gianluca Pagliuca analizza lo stato di forma di Inter e Bologna in vista della semifinale di Supercoppa Italiana, senza sbilanciarsi troppo.

Jeda in esclusiva a CagliariNews24: «Cagliari? Penso che potrebbe fare un po’ di più, avere più concretezza. Sulla lotta scudetto…»Jeda, ex calciatore e figura di spicco del Cagliari, ha condiviso alcune riflessioni in esclusiva con CagliariNews24.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il #Cagliari è alle prese con affari di mercato, la chiusura della sessione si avvicina! E' emerso che è sempre viva l'idea che porta a uno scambio con il #Parma! Zito #Luvumbo per Patrick #Cutrone. Con ogni probabilità l'operazione è fattibile CHE NE DI facebook

Sulemana pronto a tornare a Cagliari Le ultime sul colpo di mercato x.com