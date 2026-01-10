Jeda in esclusiva a CagliariNews24 | Cagliari? Penso che potrebbe fare un po’ di più avere più concretezza Sulla lotta scudetto…

Jeda, ex calciatore e figura di spicco del Cagliari, ha condiviso alcune riflessioni in esclusiva con CagliariNews24. Commentando la situazione attuale della squadra, ha sottolineato che il Cagliari potrebbe migliorare in concretezza e performance, soprattutto in un contesto di lotta scudetto. Le sue parole riflettono il suo legame duraturo con la società e il desiderio di vedere il club raggiungere risultati più ambiziosi.

Cagliari, l'ex Jeda: "Nicola esperto di salvezze, mi auguro un mercato all'altezza" - In un'intervista a CagliariNews24, l'ex attaccante rossoblù Jeda ha parlato della compagine sarda e delle sue prospettive in vista della prossima stagione. tuttomercatoweb.com

Cagliari, il 'pragmatico' Jedapronto per un grande avvio - Parola di un giocatore dal grande potenziale e che alla classe e alla fantasia tipica dei sudamericani sa unire un pragmatismo europeo. unionesarda.it

