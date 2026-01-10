Jeda in esclusiva a CagliariNews24 | Cagliari? Penso che potrebbe fare un po’ di più avere più concretezza Sulla lotta scudetto…
Jeda, ex calciatore e figura di spicco del Cagliari, ha condiviso alcune riflessioni in esclusiva con CagliariNews24. Commentando la situazione attuale della squadra, ha sottolineato che il Cagliari potrebbe migliorare in concretezza e performance, soprattutto in un contesto di lotta scudetto. Le sue parole riflettono il suo legame duraturo con la società e il desiderio di vedere il club raggiungere risultati più ambiziosi.
Jeda ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a CagliariNews24: «Cagliari? Penso che potrebbe fare un po’ di più» Jedaias Capucho Neves, per tutti semplicemente Jeda, conserva un legame profondo con Cagliari, maturato negli anni in cui ha difeso i colori rossoblù. L’ex attaccante ha rilasciato un’intervista esclusiva a CagliariNews24 in cui ha analizzato la squadra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
