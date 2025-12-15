Pagliuca non si sbilancia | L’Inter sta bene ma anche il Bologna! Sulla stanchezza e sulla sconfitta con la Juve ho questo pensiero

Gianluca Pagliuca analizza lo stato di forma di Inter e Bologna in vista della semifinale di Supercoppa Italiana, senza sbilanciarsi troppo. L’ex portiere, con esperienze in entrambe le squadre, commenta sulla condizione fisica delle squadre e riflette sulla recente sconfitta della Juventus.

Gianluca Pagliuca analizza la sconfitta del Bologna contro la Juventus ma guarda con ottimismo alla semifinale di Supercoppa. Secondo l'ex portiere, nonostante la forma precaria del capitano Lewis Ferguson, la squadra di Vincenzo Italiano se la giocherà ad armi pari a Riad contro i nerazzurri guidati da Cristian Chivu, potendo contare su un attacco prolifico. SU BOLOGNA JUVE – « Non pensavo che il Bologna potesse perdere con la Juve, ma bisogna dare merito all'avversario che ha fatto una gara solida e non rubando nulla.