Trump fonderà ufficialmente il Board of peace a margine del Forum di Davos

Il presidente Donald Trump annuncerà la creazione del “Board of Peace”, un consiglio dedicato alla promozione della pace a Gaza, giovedì durante il Forum di Davos. L'iniziativa mira a favorire dialogo e cooperazione nella regione, sottolineando l'impegno internazionale in ambito di stabilità e risoluzione dei conflitti. La cerimonia si svolgerà in Svizzera, segnando un passo importante nel contesto degli sforzi di pace globali.

Il presidente americano Donald Trump fonderà ufficialmente il “Board of peace”, il consiglio esecutivo per la pace a Gaza, giovedì in Svizzera, a margine del Forum di Davos. Il presidente americano Donald Trump fonderà ufficialmente il “Board of peace”, il consiglio esecutivo per la pace a Gaza, giovedì in Svizzera, a margine del Forum di Davos. Inizialmente concepita per supervisionare la ricostruzione di Gaza, questa iniziativa, sostenuta da Trump, mira a lavorare più ampiamente per risolvere i conflitti in tutto il mondo. Tuttavia, secondo uno “statuto” consultato dall’AFP, prevederebbe una quota di iscrizione di un miliardo di dollari per un seggio permanente. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Trump invade anche il Forum di Davos. Ma gli applausi sono tutti per la Danimarca ?Board della pace: Londra e Parigi dicono no L’attenzione internazionale si concentra sugli eventi di Donald Trump e sulla presenza nel Forum di Davos, accompagnata dal dibattito sulla posizione di Londra e Parigi riguardo alla pace.

Trump annuncia i nomi del Board of Peace per GazaDonald Trump ha comunicato i nomi dei membri del Board of Peace per Gaza, un organismo istituito nella seconda fase dell’accordo tra Israele e Hamas.

