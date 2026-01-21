Giorgia Meloni valuta la sua presenza al Board of Peace dedicato a Gaza, in vista di un possibile incontro con Donald Trump a Davos. La decisione si inserisce nel contesto di un dibattito interno sulla partecipazione a questo evento, che rappresenta un momento di confronto su questioni di politica internazionale. La scelta della premier italiana sarà attentamente valutata, considerando le implicazioni politiche e diplomatiche.

Partecipare o non partecipare al Board of Peace per Gaza? Questo è il dilemma che ormai da giorni affligge Giorgia Meloni. Il Presidente del Consiglio si trova nuovamente a dover far fronte ad un dilemma politico ed etico, sempre riguardante i suoi rapporti con gli Stati Uniti di Donald Trump e l’Unione europea di Ursula Von der Leyen. Il premier non ha molto tempo per prendere la sua decisione. Oggi, il titolare della Casa Bianca atterrerà in Svizzera per prendere parte al Forum economico internazionale di Davos. Oltre al suo intervento, probabilmente concentrato sulla questione groenlandese, sembra che il presidente degli Usa voglia sfruttare il summit per annunciare la nascita della Commissione di pace per Gaza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni verso il ‘no’ al Board of Peace: oggi il possibile incontro con Trump a Davos

«Perplessità di natura costituzionale condivise con il Quirinale»: verso il no di Meloni al Board of Peace di TrumpIn un contesto di crescente tensione tra Europa e Stati Uniti, si fa strada la possibilità di un rifiuto da parte del Governo italiano alla partecipazione al Board of Peace di Trump.

Trump fonderà ufficialmente il “Board of peace” a margine del Forum di DavosIl presidente Donald Trump annuncerà la creazione del “Board of Peace”, un consiglio dedicato alla promozione della pace a Gaza, giovedì durante il Forum di Davos.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Meloni scettica sul Board della pace. Anche l’Italia verso il no all’adesione; La settimana politica: Meloni calendarizza referendum giustizia, Venezuela libera Trentini e Burlò; Meloni a Tokyo e il patto con la premier giapponese; La speranza di vincere il referendum, ma verso il voto anticipato Meloni è frenata dalla legge elettorale.

Il Board of Peace di Trump, i motivi per cui Meloni va verso il noIl compromesso potrebbe articolarsi in questo modo: presenziare domattina a Davos all’ipotetica costituzione del Board of peace di Trump, ma non apporre la firma dell’Italia. Giorgia Meloni ci sta p ... avvenire.it

«Perplessità di natura costituzionale condivise con il Quirinale»: verso il no di Meloni al Board of Peace di TrumpNelle ore in cui lo scontro tra l’Europa e gli Stati Uniti di Donald Trump diventa totale, dalle ripetute minacce all’integrità territoriale della Groenlandia e dunque della Ue a ... msn.com

Meloni scettica sul Board della pace. Anche l’Italia verso il no all’adesione x.com

I sondaggi scontentano tutti: Meloni paga la sudditanza verso Trump mentre il campo largo è senza leader - facebook.com facebook